Emergenza Covid-19 nella provincia di Crotone, l'intervento del Dott. Sirianni segretario provinciale SUMAI AssoProf.

La nota del Dott. Giuseppe Sirianni, Segretario Provinciale SUMAI AssoProf.

La Redazione

Crotone,

martedì 17 Novembre 2020.

La settimana scorsa ho sollevato il problema sanitario dell’ ASP di Crotone in merito all’emergenza Covid-19 che vede la presenza nel suo territorio di un solo ospedale a fronte di un bacino di utenza di 180.000 abitanti. Avevo sollecitato il Commissario ad Acta dott. Giuseppe Zuccatelli a prendere in considerazione di rendere l’unico ospedale della provincia Covid-19 free con una serie di proposte che alla luce di quanto è successo negli ultimi giorni si possono considerare superate a patto che si dia una giusta e razionale interpretazione a ciò che è lo stato dell’arte che vado a riassumere:

Il Ministro della Salute ha ribadito più volte nei suoi interventi che “l’’ospedale misto è ingestibile in questo quadro. Troppo rischioso per gli altri degenti, troppo rischioso per tutto il personale”.

Il Presidente f.f. della Regione Calabria ha emanato in data 13 novembre 2020 l’ordinanza n° 86 che prevede “ il reclutamento di 150 medici e 150 Infermieri professionali da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l’assistenza ai pazienti affetti da COVID – 19 , in relazione alla dotazione complessiva dei posti letto attivati nelle diverse strutture ospedaliere” ed ha

comunicato,nella stessa data, che :”Le nostre richieste sono state accolte. Il capo del dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, mi ha confermato che, a breve, la Calabria riceverà quattro ospedali da campo da adibire all’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19″ e che “ I quattro ospedali saranno ubicati a Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Locri. Una soluzione che garantirà copertura sanitaria anche in quei territori sprovvisti di presidi anti-Covid.”

Fin qui tutto bene e sicuramente il dott. Antonino Spirlì si sarà già confrontato con il Dott. Domenico Arcuri perché la struttura che la Protezione Civile andrà a collocare dovrà essere resa operativa e non vorrei sbagliarmi ma a questo punto dovrebbe entrare in gioco il Commissario all’Emergenza Covid 19 perché il decreto del Presidente del Consiglio 18 marzo 2020 è chiaro nel merito:

“In raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario gestisce ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, programmando e organizzando le attività , individuando i fabbisogni, indirizzando le risorse umane e strumentali e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale” .

Senza tralasciare l’intervento del Commissario Ad Acta della Sanità Calabrese visto i poteri straordinari a lui conferiti ulteriormente rafforzati con il nuovo decreto Calabria.

Non vorrei che alla fine tutto si traducesse solo in annunci senza seguito per la mancanza di coordinamento nell’esecuzione o il solito scarica barile di competenze .

Il mio vuole essere un invito per far si che vi adoperiate , coordinandovi tra di voi, affinché realmente si faccia ciò che dice il Ministro Speranza, cosi da dare alla Provincia di Crotone, oltre alla struttura ed all’equipe medica e sanitaria per l’ospedale da campo anche un Ospedale Covid -19 free dove accogliere e curare senza timori gli abitanti della Provincia affetti da tutte le altre patologie che non sono certamente scomparse e che quotidianamente attendono risposte. Tutto questo al più presto perché ad oggi l’Ospedale di Crotone ha già esaurito i posti nel reparto Covid .

