La Redazione24

,

martedì 17 Novembre 2020.

Eriksen vs Lukaku, in ballo non c’è solo la Final four di Nations League…

I due compagni di squadra si affrontano in Belgio-Danimarca, in palio la vittoria del girone e un posto alla Final Four. All’Inter il belga è leader indiscusso e il danese deve ancora trovare il suo spazio, ma in nazionale sono entrambi protagonisti



