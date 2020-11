Hamilton esclusivo: “Mi dicevano che i neri non vincono. Voglio essere d’esempio”

Hamilton esclusivo: “Mi dicevano che i neri non vincono. Voglio essere d’esempio” Lewis dopo il settimo Mondiale: “Mi spinge la voglia di farcela per ispirare gli altri. Mi dicevano, i neri non vincono: ora cerco di essere d’esempio ai ragazzi come me. Il futuro? Non mi fermo qui…” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

martedì 17 Novembre 2020.

Hamilton esclusivo: “Mi dicevano che i neri non vincono. Voglio essere d’esempio”

Lewis dopo il settimo Mondiale: “Mi spinge la voglia di farcela per ispirare gli altri. Mi dicevano, i neri non vincono: ora cerco di essere d’esempio ai ragazzi come me. Il futuro? Non mi fermo qui…”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA