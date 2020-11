Il Comune di Crotone, ieri ha ricordato le vittime del disastro ferroviario del 16 novembre 1989

Nel 31° anniversario del disastro ferroviario del 16 novembre 1989 il pensiero va alle vittime di quella tragedia ed alle loro famiglie

Crotone,

martedì 17 Novembre 2020.

Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso non consente lo svolgimento di cerimonie commemorative ma vogliamo comunque doverosamente ricordare questa pagina triste per la nostra città rivolgendo il nostro pensiero a Carmela, Loredana, Delia, Antonella, Franca, Rita, Emma, Mirella, Rosanna, Salvatore, Angelo, Antonio.

La città non ha dimenticato quelle ore drammatiche, non dimentica le vittime di quella tragedia assurda, è vicina alle famiglie il cui dolore non potrà mai essere lenito dal tempo.

