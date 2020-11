Muscoli e tatuaggi? No, Zlatan comanda perché impone regole e disciplina

Muscoli e tatuaggi? No, Zlatan comanda perché impone regole e disciplina Lo svedese non è mai in ritardo a Milanello, si massacra di lavoro e gli altri lo imitano. E così tutto il Milan cresce continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 17 Novembre 2020.

Muscoli e tatuaggi? No, Zlatan comanda perché impone regole e disciplina

Lo svedese non è mai in ritardo a Milanello, si massacra di lavoro e gli altri lo imitano. E così tutto il Milan cresce



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA