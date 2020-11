Italia, quanto vale battere la Bosnia: la Final Four, i vantaggi per il Mondiale e…

Italia, quanto vale battere la Bosnia: la Final Four, i vantaggi per il Mondiale e… Gli Azzurri, vincendo stasera, si ritroverebbero a lottare per un titolo che manca da troppo. Ma un successo ci riporterebbe anche nella top 10 del ranking e ci darebbe una mano per i gironi di Qatar 2022 continua a leggere […]

La Redazione24

,

mercoledì 18 Novembre 2020.

Italia, quanto vale battere la Bosnia: la Final Four, i vantaggi per il Mondiale e…

Gli Azzurri, vincendo stasera, si ritroverebbero a lottare per un titolo che manca da troppo. Ma un successo ci riporterebbe anche nella top 10 del ranking e ci darebbe una mano per i gironi di Qatar 2022



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA