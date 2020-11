MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 7 dicembre 2020)

Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare, di sette volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualita’ di atleta, per l’anno 2020. (20E13057) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

mercoledì 18 Novembre 2020.

Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici

della Marina militare, di sette volontari in ferma prefissata

quadriennale VFP 4 in qualita’ di atleta, per l’anno 2020.

(20E13057)

