Cirò Marina, Prima edizione “Premio dott. Enzo Sasso”: Borsa di Studio 1500 euro al medico di domani

Borsa di Studio intitolata alla memoria di “Enzo Sasso” per il sostegno al giovane diplomato che intraprende il percorso formativo del medico di domani

La Redazione

Cirò,

mercoledì 18 Novembre 2020.

E’ stata scelta l’Associazione “IL LUNARIO”, come service per bandire quest’anno la prima edizione del Premio realizzato in memoria del dott. Enzo Sasso, medico e dentista ciromarinese prematuramente scomparso il 03.04.2020.

Il bando prevede un premio in denaro, complessivamente di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), che verrà assegnato al giovane diplomato della provincia di Crotone che ha già superato i test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria presso una qualsiasi Università Italiana e che sarà quindi . . . il medico di domani.

Tutte le segnalazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del 30 novembre 2020 attraverso una delle seguenti modalità : in busta chiusa, anche brevi manu, presso la sede legale dell’Associazione IL LUNARIO – oppure tramite email all’indirizzo premio.drenzosasso@libero.it

Il Premio rappresenta, oltre che un importante momento commemorativo, anche il modo per ringraziare tutti i coloro che in questo periodo di lockdown non hanno potuto partecipare alle esequie o stare vicini alla famiglia Sasso, inoltre si inquadra in parallelo con le tante iniziative a livello locale e nazionale di solidarietà nel campo della ricerca contro il cancro.

Sia il bando che i moduli per effettuare le segnalazioni sono disponibili, in quanto allegati al presente articolo, o sulla Pagina Facebook Premio Dott. Enzo Sasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA