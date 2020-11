Belotti e Berardi: due gol in spaccata e una serata da record!

Belotti e Berardi: due gol in spaccata e una serata da record! I due attaccanti azzurri decidono il match vinto per 2-0 in casa della Bosnia. E raggiungono entrambi, oltre al c.t. Mancini, un primato personale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 19 Novembre 2020.

Belotti e Berardi: due gol in spaccata e una serata da record!

I due attaccanti azzurri decidono il match vinto per 2-0 in casa della Bosnia. E raggiungono entrambi, oltre al c.t. Mancini, un primato personale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA