Crotone, Partita la campagna di screening con i test rapidi per prevenire la diffusione del Coronavirus

E’ partita, l’altro ieri la campagna di screening con i test rapidi per prevenire la diffusione del Coronavirus promossa dal Comune di Crotone in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale

Crotone,

giovedì 19 Novembre 2020.

Presso la struttura di via Botteghelle, grazie al contributo della Croce Rossa ed Arci, di medici ed infermieri volontari si stanno effettuando i tamponi rapidi, i prime mille donati dal Crotone Calcio, alle fasce più deboli e vulnerabili della cittadinanza.

Una

campagna che l’amministrazione Voce intende ampliare per avere una

mappatura quanto più ampia possibile per fronteggiare l’emergenza

Coronavirus e limitarne la diffusione.

Questa

mattina a verificare l’avvio della campagna solidale e sanitaria

erano presenti gli assessori Carla Cortese e Sandro Cretella, il

direttore generale dell’Azienda Sanitaria Francesco Masciari e il

direttore del distretto unico aziendale Maria Pompea Bernardi

Un

aspetto fondamentale delle operazioni in corso è che in caso di

positività al test rapido immediatamente l’Azienda Sanitaria

effettuerà il tampone molecolare per i provvedimenti del caso.

In

concomitanza con l’inizio della campagna di screening

l’amministrazione ha istituto un conto corrente bancario dove è

possibile fare donazioni per l’acquisto di test rapidi .

Una

catena di solidarietà per contribuire ad acquistare test rapidi

destinati a chi è maggiormente in difficoltà .

Per contribuire alla raccolta fondi emergenza Covid – 19:

IBAN: IT49K0311122200000000010640

In

questa prima fase saranno sottoposti a tampone le persone a reddito

zero che fanno parte degli elenchi già in possesso

dell’amministrazione e relativi a coloro che nei mesi scorsi hanno

usufruito dei buoni spesa per l’emergenza covid.

Ma

la task force di assessori istituita dal sindaco Voce è al lavoro

per ampliare la forbice dello screening ad una più ampia fascia

della popolazione

