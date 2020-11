Donazione dell’Avis comunale di Cutro al Polo scolastico

La consegna è avvenuta sabato mattina presso l’Istituto

La Redazione

Cutro,

giovedì 19 Novembre 2020.

Vitale e Sanzo

Un lettino medico con

portarotoli, uno sgabello con predellino, rotoli e lenzuola di carta,

igienizzante e soluzione alcolica: questa è la donazione che l’Avis comunale di Cutro, attraverso il suo presidente, Francesco Muto, ha inteso fare all’Istituto di Istruzione Superiore Polo scolastico di Cutro.

La consegna è avvenuta

sabato mattina presso l’Istituto

dove a rappresentare l’Avis c’era il

presidente provinciale Pietro Vitale

che è stato ricevuto dal dirigente dell’Istituto, Vito Sanzo, e dal professore Alberto

Fabiani.

Il dirigente Vito Sanzo, ha inteso rivolgere un

particolare ringraziamento all’Avis

(associazione volontari italiani del sangue) per la sensibilità e la

disponibilità dimostrate in questo critico momento che sta vivendo l’intero

Paese a causa dell’emergenza Covid_19.

“Avere associazioni come

l’Avis al nostro fianco vuol dire

fare rete col territorio e diventare punto di riferimento per una comunità come

quella di Cutro. Siamo contenti di poter contare su sinergie del genere dalla

quale possono nascere iniziative di grande importanza per i nostri giovani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA