Inghilterra show, manita Russia, Calha e Skriniar retrocedono in C. Impresa Reja Impresa dell’Albania del tecnico italiano che vince 3-2 con la Bielorussia e va in B. Anche l’Armenia (senza Mkhitaryan), l’Austria, la Repubblica Ceca e l’Ungheria salgono di categoria continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 19 Novembre 2020.

Impresa dell’Albania del tecnico italiano che vince 3-2 con la Bielorussia e va in B. Anche l’Armenia (senza Mkhitaryan), l’Austria, la Repubblica Ceca e l’Ungheria salgono di categoria



