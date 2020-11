Lazio, Immobile in clinica per le visite mediche. “A Crotone ci sarò”

Lazio, Immobile in clinica per le visite mediche. "A Crotone ci sarò" La presenza di Ciro è significativa, vuol dire che stavolta l'Asl ha dato il via libera dopo l'ultimo tampone negativo. Se i controlli saranno ok, l'attaccante oggi andrà a Formello ad allenarsi

La Redazione24

,

giovedì 19 Novembre 2020.

La presenza di Ciro è significativa, vuol dire che stavolta l’Asl ha dato il via libera dopo l’ultimo tampone negativo. Se i controlli saranno ok, l’attaccante oggi andrà a Formello ad allenarsi



