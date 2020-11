Libriamoci 2020, le Giornate di lettura all’Istituto Filottete di Cirò Marina

Giornate di lettura nelle scuole, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia e alle scuole italiane all’estero, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 19 Novembre 2020.

“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo”. E’ per questo che quando un’iniziativa nasce spontaneamente e quasi all’improvviso, per impulso di alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” dell’Istituto Comprensivo “Filottete” merita di essere segnalata e condivisa. Nei giorni della didattica da casa e della paura da SARS COVID-2, la settimana di Libriamoci rischiava di passare in secondo piano o, peggio, di essere dimenticata. Ma ci hanno pensato gli insegnanti, mai domi e pronti sempre a proposte significative ed interessanti, a selezionare ed invitare a letture che vanno oltre ogni distanza e oltre ogni barriera, anche linguistica. Le professoresse Loredana Riganello e Caterina Martucci ci hanno messo la faccia (e la voce), non senza una buona dose di fatica, per leggere i passi, selezionati ed “incastrati” per rendere comprensibile l’intera vicenda, tratti da “Aladino y la là mpara maravilosa”, “La Cenicienta” e da “Fantastic Mr Fox!”. Hanno realizzato anche locandine colorate ed accattivanti a tempo di record e con l’esclusivo scopo di richiamarci tutti al piacere della lettura! La scelta, poi, di leggere i testi in spagnolo consegna un valore aggiunto all’iniziativa. Bravi gli alunni, da lode le insegnanti! Hanno raggiunto il loro scopo? A sentire i ragazzi certamente, ma lo hanno raggiunto anche con gli adulti, almeno con uno: chi scrive. Non conoscevo la storia del furbo signor volpe, ma la leggerò al più presto! Â

