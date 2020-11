Mancini, la forza della tua Italia √® il gruppo. E da Bearzot a Lippi porta bene…

Mancini, la forza della tua Italia è il gruppo. E da Bearzot a Lippi porta bene… Il tecnico azzurro è riuscito a compattare un gran numero di uomini attorno a un obiettivo comune dopo il fallimento mondiale del 2018. Dall’impresa di Enzo Bearzot in Spagna a quella di Marcello Lippi in Germania, il gruppo è […]

La Redazione24

,

giovedì 19 Novembre 2020.

Mancini, la forza della tua Italia è il gruppo. E da Bearzot a Lippi porta bene…

Il tecnico azzurro è riuscito a compattare un gran numero di uomini attorno a un obiettivo comune dopo il fallimento mondiale del 2018. Dall’impresa di Enzo Bearzot in Spagna a quella di Marcello Lippi in Germania, il gruppo è il fattore decisivo per centrare un grande traguardo. Il punto a cura di Fabio Licari



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA