giovedì 19 Novembre 2020.

Questa Italia è sempre uno spettacolo: 2-0 in Bosnia e siamo alle Final four! Belotti e Berardi a segno, prova super anche per Lorenzo Insigne. Grazie a questa vittoria gli azzurri diventano anche testa di serie al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022

giovedì 19 Novembre 2020.

Belotti e Berardi a segno, prova super anche per Lorenzo Insigne. Grazie a questa vittoria gli azzurri diventano anche testa di serie al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022



