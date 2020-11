“Te Lidhesh Petalet” la nuova raccolta di versi in lingua Albanese della Poetessa Giusy Nisticò

La nuova raccolta di versi intitolata “”Te Lidhesh Petalet”” (Petali di Sentimenti) pubblicata a Tirana in lingua Albanese

La Redazione

Cirò Marina,

giovedĂŹ 19 Novembre 2020.

La Poetessa Giusy Nisticò alla sua quinta pubblicazione dopo essere stata inserita nell’importante Giornale culturale Albanese “Mapo” ha deciso di pubblicare il suo primo libro internazionale in lingua Albanese, con la Casa Editrice “ADA” di Tirana capitale dell’ Albania, a cura dell’ Editore Roland Lushi.

I suoi versi intensi che armonizzano l’essenza della vita, rappresentano lo specchio del mondo che ci circonda, delle sue problematiche, ma anche della sua bellezza e dei sentimenti che catturano l’animo umano.

Le liriche sono state tradotte in lingua albanese dalla Poetessa internazionale giornalista Anila Dahriu, vincitrice di numerosi concorsi importanti, portavoce di cultura non solo in Italia ma anche all’estero.

La copertina è stata arrichita da una foto scattata da Mariantonietta, figlia della poetessa Nisticò che ha voluto con gioia contribuire al libro.

La nuova raccolta della poetessa Calabrese sarĂ promossa a Tirana, Valona e in altre CittĂ dell’Albania.

Il libro “Te Lidhesh Petalet”, a breve sarĂ tradotto in altre lingue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA