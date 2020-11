Allerta Meteo: A Strongoli la situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare. VIDEO

L’Amministrazione Comunale: “Restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso che al momento sono impegnate nel territorio”

La Redazione

Strongoli,

sabato 21 Novembre 2020.

La strada statale 106 e la strada provinciale 53 sono momentaneamente interrotte alla circolazione.

Al momento non si registrano feriti ma si chiede massima collaborazione e di non intralciare il lavoro delle squadre che stanno lavorando senza sosta.

Il sindaco Sergio Bruno da questa notte con il Centro Operativo Comunale stanno coordinando le operazioni di soccorso, in contatto costante con Prefettura, Anas, Protezione civile e Vigili del fuoco a seguito dell’eccezionale allerta che si è verificata.

Il Sindaco: Evitiamo spostamenti !!!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA