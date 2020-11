Allerta Meteo: Crotone invasa dall’acqua, convocato il COC di Protezione Civile dal sindaco Voce

Attivato da ieri, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile convocato dal sindaco Voce sarà operativo h24

La Redazione

Crotone,

sabato 21 Novembre 2020.

La situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso.

Al momento non si registrano feritiIl sindaco Voce da questa notte sta coordinando le operazioni di soccorso, in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco a seguito dell’eccezionale allerta che si è verificataTutti gli uomini e i mezzi sono sul territorio.

Attivato da ieri, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile convocato dal sindaco Voce sarà operativo h24 per monitorare ed intervenire sul territorio con uomini e mezzi, tecnici ed operai comunali con l’ausilio delle associazioni di volontariato di Protezione Civile.

Sono sospese tutte le attività attualmente in corso presso gli Istituti Scolastici comprese le segreterie.

Per eventuali emergenze: Comando Polizia Locale Comune di Crotone: 0962 – 921700; 0962 – 905081Centro Operativo Croce Rossa Italiana di Crotone392 234 0039331 272 3392

