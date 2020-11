Allerta Meteo Rossa: Forte nubrifragio a Cirò Marina, il Comune attiva il Centro Operativo Comunale

Allerta Rossa del 21 Novembre 2020

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 21 Novembre 2020.

In occasione dell’allerta meteo ROSSA diramata dalla protezione civile, abbiamo messo in campo, preventivamente, tutte le misure precauzionali di nostra competenza:

Attivazione COC (Centro Operativo Comunale) operativo H 24 a partire dalle ore 00.00 di Sabato 21 novembre sino alle ore 24.00 di Domenica 22 novembre 2020 e comunque sino alla fine della allerta meteo; Sarà pertanto garantita la presenza giorno e notte presso la sede del COC, sita nel Comune di Cirò Marina, di una squadra di pronto intervento. La squadra comunale è supportata dalle seguenti associazioni di Volontariato di Protezione Civile:• Associazione Misericordia Sezione di Cirò Marina• Associazione Off Road 4×4 di Cirò Marina• Associazione Nogra di Cirò Marina

Predisposta l’installazione di n. 6 Idrovore per aspirazione acqua nei seguenti punti critici della città :• Via Fratelli Bandiera• Largo Padre Pio• Via della Libertà • Via dei Bruzi• Via Vurghe• Via Scalaretto angolo Via Marco Polo

Attivazione del seguente numero di telefono fisso sempre reperibile H24 per qualsiasi segnalazione dei cittadini: 0962/367128

Abbiamo allertato tutte le Forze dell’Ordine ed i VV.FF. del reparto di Cirò MarinaLa situazione è di massima allerta, l’Amministrazione è presente, Si invita comunque la cittadinanza ad evitare di uscire nelle prossime ore ed alla massima collaborazione e prudenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA