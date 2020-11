Juve, palla a Morata-Ronaldo: è la coppia più decisiva d’Europa

Juve, palla a Morata-Ronaldo: è la coppia più decisiva d’Europa I due ex Real hanno segnato il 67% dei gol dei bianconeri: non accade in nessun’altra big europea. Pirlo contro il Cagliari si affida ancora a loro due continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 21 Novembre 2020.

Juve, palla a Morata-Ronaldo: è la coppia più decisiva d’Europa

I due ex Real hanno segnato il 67% dei gol dei bianconeri: non accade in nessun’altra big europea. Pirlo contro il Cagliari si affida ancora a loro due



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA