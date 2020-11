Occupazione Ospedale di Cariati, sopralluogo dell’Asp di Cosenza per la riattivazione

L’ex Ospedale Vittorio Cosentino di Cariati, dopo alcuni giorni dall’occupazione di alcuni manifestanti, arrivano i primi risultati.

La Redazione

Cariati,

sabato 21 Novembre 2020.

“Abbiamo appena appreso che oggi l’Asp di Cosenza effettuerà il primo sopralluogo per attivare i posti letto per pazienti Covid”, -afferma il movimento “Le lampare basso jonio cosentino. Se questo sta avvenendo è anche grazie all’occupazione simbolica del V. Cosentino, che ha acceso i riflettori sulla disponibilità di spazi, rimasti per anni inutilizzati a causa del Piano di Rientro. Noi da qui non ci muoviamo e vigileremo sulla situazione per il bene della cittadinanza. La lotta paga, ma stiamo con i piedi per terra e chiediamo a tutti di partecipare. Dal Pollino allo Stretto aprite gli ospedali e garantite la salute di tutte e di tutti. Sanità pubblica per la Calabria!

