Benevento, che colpo a Firenze! Prandelli, ritorno da incubo La squadra di Inzaghi vince 1-0 grazie alla rete di Improta nella ripresa e supera i viola in classifica. Continua il momento no della Fiorentina, che non vince da tre gare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 22 Novembre 2020.

La squadra di Inzaghi vince 1-0 grazie alla rete di Improta nella ripresa e supera i viola in classifica. Continua il momento no della Fiorentina, che non vince da tre gare



