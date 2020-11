La Lazio balla sotto la pioggia: 2-0 a Crotone. Immobile torna e va subito a segno

La Lazio balla sotto la pioggia: 2-0 a Crotone. Immobile torna e va subito a segno Un bel gol di testa del bomber e una rete di Correa regalano i tre punti a Inzaghi su un campo reso pesante dalla pioggia. Per i calabresi solo un’occasione in avvio per Simy continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

domenica 22 Novembre 2020.

