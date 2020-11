Maltempo: piove ancora, bloccata statale 106 nei pressi del ponte su fiume Neto

Continua a piovere, anche se meno intensamente rispetto a ieri, SS106 chiusa, Traffico deviato

La Redazione

Rocca di Neto,

domenica 22 Novembre 2020.

La situazione, comunque, si mantiene critica, tanto che é stato interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all’altezza del ponte sul fiume Neto.

La decisione é stata presa perché il ponte non dà garanzie di stabilità .

Disagi per il traffico, deviato sulla viabilità locale.

Tutte le forze dell’ordine, insieme alla Protezione civile, sono impegnate per la gestione della situazione.

