Bonera: “Presto per parlare di scudetto. Ibra? Vediamo nei prossimi giorni”

Bonera: “Presto per parlare di scudetto. Ibra? Vediamo nei prossimi giorni” Il sostituto di Pioli: “Non siamo stati costruiti per vincere e ci sono squadre che hanno investito più di noi, ma miglioriamo di partita in partita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 23 Novembre 2020.

Bonera: “Presto per parlare di scudetto. Ibra? Vediamo nei prossimi giorni”

Il sostituto di Pioli: “Non siamo stati costruiti per vincere e ci sono squadre che hanno investito più di noi, ma miglioriamo di partita in partita”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA