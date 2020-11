Gattuso striglia il Napoli: “Perdiamo sempre le gare più importanti. Non è un caso…”

La Redazione24

lunedì 23 Novembre 2020.

Gattuso striglia il Napoli: “Perdiamo sempre le gare più importanti. Non è un caso…”

Il tecnico calabrese non risparmia critiche alla squadra: “Il responsabile sono io. Ma atteggiamento sbagliato, per svoltare non basta la tecnica”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

