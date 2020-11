I 2 gol di Ibra, l’infortunio, la prima perla di Hauge in A: Napoli-Milan in un minuto

I 2 gol di Ibra, l’infortunio, la prima perla di Hauge in A: Napoli-Milan in un minuto Al San Paolo il Milan batte il Napoli 3-1 grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic (che poi esce per infortunio) e al primo gol di Hauge in Serie A. Di Dries Mertens la rete degli azzurri. continua […]

Al San Paolo il Milan batte il Napoli 3-1 grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic (che poi esce per infortunio) e al primo gol di Hauge in Serie A. Di Dries Mertens la rete degli azzurri.



