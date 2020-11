Inter-Torino: La Penna e Abisso lavorano da squadra. Caos cartellini al San Paolo

La Redazione24

,

lunedì 23 Novembre 2020.

Inter-Torino: La Penna e Abisso lavorano da squadra. Caos cartellini al San Paolo

Valeri perde il controllo dei provvedimenti disciplinari in Napoli-Milan. Tutto facile per Manganiello in Roma-Parma, Calvarese indaffarato nel recupero di Udinese-Genoa



