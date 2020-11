Maltempo a Crotone, proseguono i soccorsi dei Vigili del Fuoco, chiusa strada per Capo Colonna

400 finora gli interventi per allagamenti, dissesti e soccorsi alla popolazione

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

lunedì 23 Novembre 2020.

Proseguono da venerdì scorso gli interventi dei vigili del fuoco nelle zone colpite dal maltempo, in provincia di Crotone.

150 i vigili del fuoco al lavoro con motopompe, idrovore e sezioni operative in assetto alluvionale per effettuare prosciugamenti in abitazioni private e strutture pubbliche, ruspe al lavoro per rimuovere da fango e detriti la strada che collega il capoluogo a Capo Colonna.

