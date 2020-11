Un Ibra da 10 e lode fa volare il Milan: doppietta (con infortunio) e impresa al San Paolo

Un Ibra da 10 e lode fa volare il Milan: doppietta (con infortunio) e impresa al San Paolo Due gol dello svedese (già in doppia cifra in serie A), il Napoli accorcia con Mertens ma resta in 10 per il rosso a Bakayoko, poi Hauge la chiude nel recupero continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

lunedì 23 Novembre 2020.

Un Ibra da 10 e lode fa volare il Milan: doppietta (con infortunio) e impresa al San Paolo

Due gol dello svedese (già in doppia cifra in serie A), il Napoli accorcia con Mertens ma resta in 10 per il rosso a Bakayoko, poi Hauge la chiude nel recupero



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA