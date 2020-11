Alta tensione Napoli: discussioni squadra-Gattuso, e quegli stipendi non pagati…

Alta tensione Napoli: discussioni squadra-Gattuso, e quegli stipendi non pagati… Il tecnico ha rimproverato ai suoi la scarsa incisività, ma sul momento no degli azzurri potrebbe avere un peso non da poco anche la questione economica…

mercoledì 25 Novembre 2020.

Alta tensione Napoli: discussioni squadra-Gattuso, e quegli stipendi non pagati…

Il tecnico ha rimproverato ai suoi la scarsa incisività, ma sul momento no degli azzurri potrebbe avere un peso non da poco anche la questione economica…



