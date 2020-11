Cirò Marina, Libriamoci 2020: Contagiati dalla gentilezza all’Istituto Casopero con le giornate di lettura

Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dal 16 al 21 novembre 2020

Cirò Marina,

mercoledì 25 Novembre 2020.

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “G. T. Casopero” ha scelto di far risuonare nelle classi e on line la voce dei libri per coinvolgere con slancio e passione tutti coloro che amano la scuola e la lettura, e per “catturare” nuovi lettori.

L’appuntamento è con la settima edizione di Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dal 16 al 21 novembre 2020.

Gli alunni e i docenti dell’Istituto “Casopero” sono risultati “positivi alla lettura, contagiati dalla gentilezza” e attraverso pagine di prosa e poesia hanno saputo creare dei momenti speciali per rendere “normale” un periodo come quello che stiamo vivendo.

Si è partiti dal primo gesto di gentilezza che possiamo fare verso il mondo, quello dell’ascolto, fino ad arrivare alla lettura di brani che affrontano temi come l’accoglienza, la solidarietà e l’amicizia.

La settimana di Libriamoci prenderà il via con la presentazione del percorso da parte della Dirigente Scolastica, che ha particolarmente a cuore questa iniziativa, e proseguirà con le attività di alunni e docenti dei tre ordini di scuola che saranno visibili sia sul sito che sui social della scuola (facebook e canale you tube)

