Cirò Marina, Siccità e Maltempo : “Subito aiuti concreti per il crotonese”

La nota del consigliere delegato del Comune di Cirò Marina agricoltura caccia pesca psr Maria Teresa Gentile

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 25 Novembre 2020.

«La siccità degli ultimi mesi e le bombe d’acqua abbattutesi nel comune di Cirò Marina, insieme alla pandemia da Coronavirus, hanno gettato settori strategici dell’agricoltura cirotana in una difficoltà senza precedenti». È quanto affermato da Maria Teresa Gentile, consigliere delegato all’Agricoltura, caccia, pesca e Psr del Comune di Cirò Marina, secondo cui «sono soprattutto le aziende zootecniche, orticole e olivicole ad aver subito i danni maggiori, con l’apparato produttivo costruito in anni di lavoro ormai compromesso». «Pertanto l’amministrazione comunale di Ciro Marina chiede al Ministro selle Politiche agricole Teresa Bellanova e all’assessore regionale Gianluca Gallo aiuti immediati per un pronto intervento, superando ogni forma di burocrazia che potrebbe compromettere la bontà degli stessi aiuti», ha continuato. Inoltre chiede «un intervento immediato per il ripristino delle infrastrutture stradali, nello specifico le strade interpoderali, in quanto i danni provocati dall’alluvione impediscono in raggiungere diverse aziende presenti sul territorio». L’atteggiamento dell’amministrazione, dunque, appare chiaro: «Saremo vigili e fiduciosi affinché le istituzioni governative diano le dovute risposte che le nostre aziende attendono in tempi brevi», ha concluso la consigliera Maria Teresa Gentile.

