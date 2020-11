Ecco come Maradona infuocò la curva B di Napoli contro l’Italia

mercoledì 25 Novembre 2020.

Ecco come Maradona infuocò la curva B di Napoli contro l’Italia

Nicola Cecere, inviato della Gazzetta a Napoli per la semifinale del Mondiale 1990 tra Italia e Argentina, racconta come Maradona riuscì a portare a proprio supporto una parte del pubblico del San Paolo. El Pibe De Oro è mancato il 25 novembre a 60 anni



