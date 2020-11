Comune Strongoli, il consigliere Gallo chiede potenziamento numero verde Covid ed istituzione servizio informazioni sulle condizioni dei ricoverati Covid”

La nota del dott. Dionisio Gallo Consigliere Comunale di Strongoli

La Redazione

Strongoli,

giovedì 26 Novembre 2020.

Egregio Avv. Masciari, anche la nostra Provincia sta vivendo questa emergenza mondiale. Gli sforzi che medici, infermieri, OSS e addetti, stanno vivendo sono encomiabili. Sappiamo bene che il personale molto spesso non è numericamente sufficiente a colmare una pressione sanitaria che non ha eguali; eppure Le chiedo uno sforzo ulteriore. Troppa gente ha difficoltà a comunicare con il numero verde dell’Asp per l’emergenza Covid ed è indispensabile, al fine di venire incontro alle richieste, potenziare tale servizio. Inoltre, in questa emergenza, i familiari dei ricoverati non riescono a comunicare con loro; oltre alla paura anche l’angoscia di non avere notizie, di non conoscere le reali condizioni del congiunto. Per tale motivo chiedo che venga istituito un servizio telefonico con il quale si comunichi giornalmente ad un familiare del ricoverato le condizioni sanitarie: non è poca cosa, mi creda. E’ una questione di umanità : la si deve alla nostra Comunità . E’ un diritto del malato, è un diritto dei familiari.

