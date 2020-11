Crotone: “Cento Libri – Leggere leggeri” con gli studenti del Liceo Pitagora e la Ministra Lucia Azzolina

Lo rende noto la Prof.ssa Giovanna Ripolo Funzione strumentale Area 5 – Rapporti Enti Esterni – Eventi Liceo Classico Pitagora di Crotone

Crotone,

giovedĂŹ 26 Novembre 2020.

E’ stato un grande onore martedi 24 novembre partecipare all’incontro al Ministero dell’Istruzione con la Ministra Lucia Azzolina alla presentazione dell’evento “Cento Libri – Leggere leggeri” realizzato in collaborazione con Piccoli Maestri- scuola di lettura per ragazzi con lo scopo di promuovere iniziative per appassionare i piĂš giovani alla lettura.

Il Liceo Classico Pitagora è stato chiamato a raccontare, attraverso gli studenti della classe 5D coordinata dalle prof.sse Giovanna Ripolo e Anna Melillo, l’esperienza vissuta lo scorso anno grazie all’associazione “Piccoli Maestri”.

Sara Montesanti ha dato voce alle emozioni vissute nei primi giorni di lockdown ,in cui sono avvenuti i primi incontri, che hanno rappresentato uno spiraglio di luce profondo in un momento di oscuritĂ perchè la “letteratura” ci può salvare!

Ringraziamo per l’opportunitĂ l’anima del progetto Federico Cerminara e la scrittrice Chiara Mezzalama.

