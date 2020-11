Crucoli: ancora un fabbricato abusivo in area rurale

I Carabinieri forestali hanno scoperto il manufatto nella località Caputo Sorvito

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Crucoli,

giovedì 26 Novembre 2020.

Un fabbricato abusivo in un’area rurale è stato scoperto, nei giorni appena scorsi, dai carabinieri forestali a Crucoli nella località Caputo – Sorvito. Il presunto committente dei lavori è stato deferito all’Autorità giudiziaria per costruzione abusiva.

Il manufatto è stato notato dai militari della stazione CC forestale Savelli durante un’attività di controllo del territorio nella località Caputo – Sorvito del territorio di Crucoli, in un contesto agricolo. Al momento del sopralluogo il manufatto era sostanzialmente completato. Gli accertamenti avviati presso gli uffici comunali hanno evidenziato che l’opera era del tutto priva di atti legittimanti l’edificazione.

La costruzione, avente pianta assimilabile a rettangolare, a un piano fuori terra con copertura a tetto a una falda, si trova all’interno di un terreno agricolo e occupa un’area di circa 40 m2. Le pareti esterne appaiono rinzaffate con malta cementizia. La costruzione sarebbe stata realizzata verosimilmente da qualche anno.

Il responsabile dell’abuso allo stato degli atti sarebbe un uomo di 41 anni, residente a Crucoli. Esso è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia – urbanistica.

L’attività di controllo del territorio posta in atto dai militari dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale Crotone continua a far emergere numerosi abusi edilizi, anche molto recenti. Si attende che essa possa dissuadere l’edificazione di nuove opere in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, contribuendo così allo sviluppo sostenibile del territorio, prevenendo il consumo incontrollato di suolo.

