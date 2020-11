Diego, Re e popolo: grazie a lui gli ultimi si sono riscattati

La Redazione24

,

giovedì 26 Novembre 2020.

Diego, Re e popolo: grazie a lui gli ultimi si sono riscattati

Maradona giocava per gli altri, per farli vincere, per farsi amare. Come un Mito, era rivolto altrove, in campo non aveva avversari. Fu il messaggio più potente di riscatto che Napoli seppe lanciare al resto del mondo



