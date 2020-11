Emergenza alluvionale: il Prefetto Tombesi in visita a Cirò Marina, accolta dal Sindaco e dall’Aministrazione comunale

Emergenza alluvionale: il Prefetto Tombesi in visita a CirĆ² Marina, accolta dal Sindaco e dall’Aministrazione comunale

Visita inaspettata ma quanto mai gradita e accolta con favore da parte dellā€™Amministrazione Comunale che nella giornata odierna ha ricevuto la visita di S.E. Prefetto, Tiziana Tombesi

La Redazione

CirĆ² Marina,

giovedƬ 26 Novembre 2020.

Accolta dal Sindaco, Sergio Ferrari che per lā€™occasione era accompagnato da tutti i Consiglieri e la giunta della sua amministrazione, dal Comandante del corpo di polizia locale, Salvatore AnaniaĀ e dal Capitano dei Carabinieri della locale stazione, Stefano Marturano.Ā Presenti anche i gruppiĀ di volontariato che nei giorni dellā€™alluvione hanno supportato il COC e la cittadinanza durante la fase emergenziale. Una visita istituzionale che ĆØ stata riservata ad una delle cittĆ colpite duramente dei giorni scorsi unitamente a quelle di Crotone, Rocca di Neto, Strongoli, Melissa, che la Prefetta ha voluto ā€œringraziare per lā€™impegno e i sacrifici, che le amministrazioni e i tanti volontari hanno messo in campo per affrontare la dura prova che ha visto colpitoĀ lā€™intero territorioā€, come ha detto nel suo breve commento. Un ringraziamento ricambiato dal Sindaco, Sergio Ferrari, che ha rivolto parole di stima e riconoscenza allo stesso Prefetto per il supporto immediato e concordato durante lā€™intera fase di emergenza. Un supporto che ha portato nella cittĆ oltre duecento volontari di protezione civile provenienti dalla Puglia, Basilicata, Campania e che ancora oggi, una parte, presenti sul territorio per ā€œsanareā€ alcune situazioni critiche. Un intervento di molti che questa volta ha saputo reagire al meglio e che per fortuna o meno, non ha lasciato vittime, ma ha messo a nudo ancora una volta la fragilitĆ di un territorio che necessitĆ di interventi infrastrutturali e ā€œpreventivi. Un impegno, come ha detto ancora la Prefetta, Tiziana Tombesi, ā€œche deve andare di pari passo con lā€™impegno anche della popolazione civile che deve attenzionare e rispettare tutte le misure precauzionali che servono, per salvaguardare le proprie abitazioni, le case, le attivitĆ produttive, le auto.ā€. Un lavoro sinergico fra Istituzioni e societĆ civile e del mondo del volontariato che deve essere pronto a reagire con tempestivitĆ ā€. A Tal proposito la Tombesi ha annunciato che a breve sarĆ predisposta una funzione che attraverso lā€™utilizzo di un app consentirĆ alla Protezione civile di raggiungere nellā€™immediato tutti i cittadini nel caso di immediata allerta meteo, favorendo cosƬ tutte le azioni preventive utili a limitare i danni eventuali. Il ringraziamento del Sindaco, doveroso, ĆØ stato rivolto a tutte le associazioni locali che hanno supportato il COC e al comando dei Carabinieri presente con il Capitano Stefano Marturana, ā€œche sin dalle 5 del mattino ha subito predisposto un adeguato lavoro di supporto chiedendo lā€™intervento del corpoĀ dei sommozzatori, dellā€™esercito e di tutti gli uomini al suo comando disponibili, per affiancare lā€™Amministrazione Comunale e la cittadinanza nei momenti di maggiore difficoltĆ .ā€ ā€œOra si spera che questa ennesima calamitĆ sappia spingere tutti a trovareĀ e sviluppare progettualitĆ e sinergie che mettano mano alle ataviche situazioni effettuando interventi alla rete idrica e fogniariaā€ come ha aggiunto il Sindaco Sergio Ferrari.Ā Al termine della visita il presidente del Consiglio, Francesca Aloisio e il Sindaco, hanno omaggiato la Prefetta, con un fascio di girasoli e una targa ricordo a testimonianza dellā€™impegno Istituzionale e umano dimostrato, per un territorio dalle tante potenzialitĆ attrattive, storiche e culturali che solo lā€™impegno di tutti puĆ² promuovere e fare rinascere.

