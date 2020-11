Il Club Kiwanis di Cirò Marina “Apollo Aleo”, propone una raccolta fondi per sostenere le famiglie colpite dall’ultima alluvione

giovedì 26 Novembre 2020.

Carlo Rizzo, presidente del Club Kiwanis di Cirò Marina “Apollo Aleo, propone una raccolta fondi per sostenere le tante famiglie colpite dall’ultima alluvione. Nel suo comunicato stampa diffuso, scrive “Lo straordinario evento alluvionale che si è abbattuto sul nostro territorio ha colpito duramente Cirò Marina. Un comunità , la nostra, già messa a dura prova dal Lockdown e che adesso riceve un colpo decisivo per il suo futuro. L’incredibile pioggia, con la sua violenza distruttrice, si è abbattuta sulla popolazione mettendo in ginocchio intere famiglie, molte delle quali con genitori disoccupati e figli piccoli. Il Club Kiwanis di Cirò Marina ha organizzato una raccolta fondi per venire incontro a queste famiglie e alleviare la sofferenza dei minori. Dove i bambini soffrono il Kiwanis interviene e fa la sua parte. La nostra iniziativa è supportata a livello nazionale dal Governatore Maura Magni, che parteciperà nella serata di giovedì 26 alla riunione online del nostro Club, e dal luogotenente della divisione XII “Magna Grecia” di cui il Club “Apollo Aleo” di Cirò Marina fa parte. Chi volesse fare una donazione può tramite bonifico all’iban IT37 N030 3205 7400 1000 0282 864 scrivendo la causale “Alluvione Cirò Marina”.

