L’Argentina non dorme: applausi ed emozione per l’arrivo del feretro alla Casa Rosada

giovedì 26 Novembre 2020.

Per Diego Armando Maradona camera ardente nel Palazzo presidenziale. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina



