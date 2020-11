Beni, diritti di immagine, milioni: tutto l’oro di Diego, a chi va l’eredità ?

La Redazione24

,

venerdì 27 Novembre 2020.

Ci sarà una battaglia per mettere le mani sul lascito del Diez, trasformatosi in una macchina da soldi che non gestiva in prima persona. Si stima avesse un patrimonio milionario



