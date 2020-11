Bilardo non sa ancora della morte di Diego: la famiglia ha staccato la tv per precauzione

Il c.t. argentino del Mondiale vinto nel 1986 con Diego protagonista ha una malattia neurodegenerativa, così i familiari hanno preferito non fargli sapere della scomparsa del suo ex giocatore

venerdì 27 Novembre 2020.

Bilardo non sa ancora della morte di Diego: la famiglia ha staccato la tv per precauzione

Il c.t. argentino del Mondiale vinto nel 1986 con Diego protagonista ha una malattia neurodegenerativa, così i familiari hanno preferito non fargli sapere della scomparsa del suo ex giocatore



