Il 10 dei numeri 10, un sogno a colori. Chi eri veramente, Diego Armando?

Il 10 dei numeri 10, un sogno a colori. Chi eri veramente, Diego Armando? Rispetto ai grandi del passato, Maradona non ha avuto qualcosa in più. È stato qualcosa in più: un tentativo perfettamente riuscito di immaginare quello che nessun altro poteva vedere continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

