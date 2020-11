Bahrain, 98ª pole di Hamilton! Ferrari eliminate in Q2: partono in sesta fila

Bahrain, 98ª pole di Hamilton! Ferrari eliminate in Q2: partono in sesta fila L’inglese della Mercedes scatenato davanti a Bottas e Verstappen: con altre due pole sarà a quota 100. Le rosse non passano il taglio nella seconda sessione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 28 Novembre 2020.

Bahrain, 98ª pole di Hamilton! Ferrari eliminate in Q2: partono in sesta fila

L’inglese della Mercedes scatenato davanti a Bottas e Verstappen: con altre due pole sarà a quota 100. Le rosse non passano il taglio nella seconda sessione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA