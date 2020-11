Brozovic torna debolmente positivo: niente Sassuolo-Inter per il croato

Brozovic torna debolmente positivo: niente Sassuolo-Inter per il croato Gli ultimi due tamponi escludono di nuovo centrocampista croato, positivo dal 13 novembre e poi negativizzato: era tornato in gruppo in settimana continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 28 Novembre 2020.

Gli ultimi due tamponi escludono di nuovo centrocampista croato, positivo dal 13 novembre e poi negativizzato: era tornato in gruppo in settimana



