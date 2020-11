Dalla notte di Atene alla sfida in panchina: per la prima volta sarà Pirlo contro Inzaghi

sabato 28 Novembre 2020.

Dalla notte di Atene alla sfida in panchina: per la prima volta sarà Pirlo contro Inzaghi

Campioni del mondo col Milan e al Mondiale 2006, si affrontano per la prima volta con due carriere da tecnici e due obiettivi diversi: Scudetto il Maestro, salvezza Pippo



