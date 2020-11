Eriksen-Inter, è già l’ora di separarsi: sarebbe perfetto per il Milan ma…

sabato 28 Novembre 2020.

Eriksen-Inter, è già l’ora di separarsi: sarebbe perfetto per il Milan ma…

Non c’è una trattativa avviata, ma il danese sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. I rossoneri si cautelerebbero così anche in caso di mancato accordo con Calhanoglu per il rinnovo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

