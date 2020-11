Inter a -102 milioni e con debiti in aumento: Suning è pronto a pompare nuove risorse

Inter a -102 milioni e con debiti in aumento: Suning è pronto a pompare nuove risorse La pandemia ha colpito il club in una fase espansiva, con 217 milioni investiti nel mercato 2019-20. E ora manca la liquidità dello stadio: l’azionista farà iniezioni fresche di capitale, come non accadeva dal 2018 continua a leggere su […]

La Redazione24

,

sabato 28 Novembre 2020.

